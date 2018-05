Helleland måtte svare for kutt til likestillingssentera

innenriks

Kari Henriksen frå Ap tok opp saka i den munnlege spørjetimen i Stortinget onsdag.

– Noreg har mist plassen som eit føregangsland når det gjeld likestilling, hevda ho, og heldt vidare fram med at regjeringa har hatt lite fokus på det regionale og lokale likestillingsarbeidet

– Kvifor meiner statsråden det er viktig å kutte i dei regionale likestillingssentera, slik regjeringa har gjort kvart år og sist med 1 million kroner?

Helleland avviste at likestillingsarbeidet går i revers. Ho viste blant anna til ordninga med tredeling av foreldrepermisjonen.

– Det er viktig å gjere veldig mykje meir enn å styrke likestillingssentera med 1 million. Vi er nøydde til å jobbe på mange felt, sa ho.

– Eg er usamd med Ap i at politikarane kan løyse alle problem samfunnet står overfor, at politikarane kan sørgje for likestilling. Slik er det ikkje, sa ho.

(©NPK)