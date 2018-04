Vipps får ja til fusjon med BankID og BankAxept

innenriks

For at fusjonen skal godkjennast må nemleg BankID og BankAxept gjerast tilgjengeleg for konkurrerande betalingsløysingar.

– Marknaden for betalingsløysingar er i sterk utvikling. Tilgang til BankID og BankAxept er sentralt for at konkurrerande betalingsløysingar skal ha moglegheit til å konkurrere effektivt mot det fusjonerte selskapet, seier konkurransedirektør Lars Sørgård.

Tilsynet varsla 20. februar at fusjonen måtte vurderast fordi den kunne avgrense moglegheita for konkurrerande betalingsløysingar til å konkurrere effektivt i marknaden. No har partane komme med eit tilbod om såkalla avhjelpande tiltak som imøtekjem bekymringane. Dermed kan Konkurransetilsynet gi grønt lys.

– Konkurransetilsynet har i dialogen med dei fusjonerande selskapa vore tydeleg på at tilgang til BankID og BankAxept er sentralt for å legge til rette for effektiv konkurranse om å tilby norske forbrukarar gode og rimelege betalingsløysingar, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Dette er vilkåra som no er oppfylte:

* Forplikting til å tilby BankID til konkurrerande betalingsløysingar på ikkje-diskriminerande vilkår.

* Forplikting til å tilby nødvendige tenester for å gje ut virtuelle BankAxept-kort til konkurrerande betalingsløysingar på ikkje-diskriminerande vilkår.

• Forplikting til å tilby BankAxept også som separat teneste.

* Vedtaket gjeld i tre år med høve for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaksperioden.

(©NPK)