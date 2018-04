Stabil arbeidsløyse i april

innenriks

Det viser sesongjusterte tal frå Nav. Bruttoarbeidsløysa, som også inkluderer arbeidssøkarar som deltar på Nav-tiltak, fall med 200 personar den siste månaden.

– Dei siste tre månadane har det berre vore små endringar i talet på registrerte ledige når det blir korrigert for sesongsvingingar. Det er no 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er registrert som heilt ledige. Denne delen har halde seg stabil så langt i år, og vi må tilbake til starten av 2009 for å finne eit like lågt nivå på arbeidsløysa, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ved utgangen av april var det registrert 66.800 heilt arbeidsledige hos Nav, ein nedgang på 11.400 samanlikna med april i fjor. Arbeidsløysa har dermed gått ned frå 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent det siste året.

Vel halvparten, 55 prosent, av dei heilt ledige fekk dagpengar i april

Det siste året har arbeidsløysa falle i alle fylke. Nedgangen er størst i Rogaland med 32 prosent, følgt av Vest-Agder med 24 prosent.

Talet på nye arbeidssøkarar held seg framleis på eit lågt nivå. I april var det i gjennomsnitt 820 personar som registrerte seg som arbeidssøkjar hos Nav kvar virkedag, det same talet på som i mars.

