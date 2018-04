Kokkeløfte til Frp skapar jubel i KrF

innenriks

– Kommunane treng fleksible ordningar og ikkje detaljstyring frå Siv Jensen om kor det skal byggjast kjøkken og ikkje, seier Ingvild Kjerkol i Ap til NTB.

Ho understrekar at det er vell og bra at kommunar som ønskjer det, får pengar til å føre inn at eller etablere lokalkjøkken ved sjukeheimane.

– Men det kommunane treng, er moglegheita til å tilby dei eldre ulike buformer. Og Siv Jensen er del av ei mindretalsregjering og bør først av alt kvittere ut vedtaket om investeringstilskot til rehabilitering og bygging av nye plassar for omsorg heile døgeret, seier ho.

Langt meir positiv er reaksjonen frå KrF.

– Det er ufatteleg kjekt at Frp no vil ha slutt på anbodshysteriet på lokale sjukeheimar og at partiet har innsett viktigheita av lokal kjennskap til mat, kultur, tilreiing, smak, lukt og ikkje minst tilrettelegging for behova til enkeltmennesket, seier nestleiar i partiet Olaug Bollestad til NTB.

KrF gjekk imot regjeringspartia og modellen til SV for sambuargaranti ved sjukeheimane, men det føreset at kokkeløftet til Frp blir fullfinansiert.

– Når Frp seier dei vil legge til rette for dette i budsjettet, er det godt nytt. Då reknar eg med at partiet har kostnadsrekna dette, seier ho.

