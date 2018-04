Kokkelærar jublar for eldreløftet til Frp

innenriks

Den einaste kokkelinja i hovudstaden har ikkje klart å levere nok elevar til å fylle behovet for lærlingplassar dei siste åra. Fagansvarleg ved restaurant- og matfaglinja ved Etterstad vidaregåande skule, Tord Huse, meiner å vite at bildet er det same også elles i landet.

No jublar han over at regjeringa vil komme med tilskot til bygging av kjøkken og tilsetting av kokkar ved norske sjukeheimar.

– Utsiktene til ein kokkejobb med ordna forhold og regulert arbeidstid kan bidra til å få opp søkartala, seier Huse til NTB.

Utan å kritisere maten som blir produsert på storkjøkken, seier kokkelæraren at det er enklare å tilpasse maten til behova til den enkelte når den blir laga lokalt.

– Storkjøkken må ta omsyn til allergiar og vere forsiktige med krydder. Då blir det vanskeleg å «toppe laget». Men om du veit at Hansen likar chili og Pettersen ikkje skal ha for mykje salt eller feitt – så er det mykje enklare å få til at maten blir laga på staden, seier Huse.

At eit godt måltid som blir ete i fellesskap også bringar med seg velvære og helse, er også eit poeng, meiner han.

