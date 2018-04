Jensen hardt ut mot Støre – skryt av Listhaug

innenriks

Frp-leiaren hevdar at ein «feig innvandringspolitikk» er ein av dei viktigaste årsakene til at Arbeidarpartiet tapte stortingsvalet i fjor haust.

Partileiar Støre blei ikkje gitt mykje ære i opningstalen frå Jensen til landsmøtet i partiet på Gardermoen fredag:

– Vi ser ein svak leiar for det største opposisjonspartiet som står i spagat i mange viktige saker, lydde skildringa frå Jensen.

– Den eine dagen prøver Støre å tøffe seg i innvandringspolitikken. Men så stikk han halen mellom beina når han blir møtt med store reaksjonar internt, der fleire lokallag tvert imot vedtar at dei ønskjer stor auke i innvandringa, fortsette ho.

Derimot fekk Sylvi Listhaug ros for jobben ho gjorde i regjering. Den er ifølgje Jensen utført på ein «strålande måte».

Ap har på si side bidratt til at ein viktig debatt har spora av – meiner Jensen.

– Det er ikkje hatprat å ønske streng innvandringspolitikk eller å krevje at innvandrarar må lære seg norsk og tilpasse seg det norske samfunnet, sa Frp-leiaren.

Jensen gjekk også til angrep mot dei ho meiner er norske på papiret, men «ikkje i hjartet». Det handla om æresomgrepet, og avgrensingar på fridomen til kvinner.

– Vi har alle lese om innvandrarjenter som blir skulda for å øydeleggje æra til familien, om dei kysser ein gut frå feil familie eller feil opphav. Eller oppfører seg for vestleg. Slike foreldre har ikkje forstått nokon verdas ting, sa Jensen, og la til at det er «uakseptabelt» når innvandrarfamiliar prøver å kontrollere kven jentene er saman med.

