Forsvarar trur Holmlia-sikta kontaktar politiet

– Vi har ingen grunn til å tru at han er farleg, seier seksjonsleiar Anne Alræk Solem ved seksjon for etterforsking av alvorlege valdshendingar i Oslo-politiet til NTB.

Den etterlyste mannen er fødd i 1997. Han er ein kjenning av politiet, som trur at vedkommande oppheld seg i Oslo-området. Vedkommande er sikta for drapsforsøk etter at ein 18-åring blei skoten i beinet på Holmlia i Oslo tysdag.

Trygve Staff, forsvararen til den etterlyste, ønskjer ikkje på noverande tidspunkt å kommentere korleis klienten hans stiller seg til siktinga.

– Eg har ei oppfatning av at han sjølv kjem til å ta kontakt med politiet, seier Staff til NTB.

– Ikkje tilfeldig offer

Solem seier at politiet veit at det er blitt skote med eit skytevåpen. Ho vil derimot ikkje kommentere om det er gjort eit beslag av eit gjerningsvåpen.

Den fornærma er ikkje livstruande skadd, men er førebels ikkje blitt avhøyrt av politiet.

– Vi trur ikkje at fornærma var eit tilfeldig offer, seier Solem om mannen.

Både offeret og den mistenkte er norske statsborgarar. Politiet kan på noverande tidspunkt ikkje sei noko om motivet for skytinga.

– Det er det for tidleg å seie noko om. Når vi har fått avhøyrt den fornærma i neste veke, veit vi truleg meir om bakgrunnen for hendinga, seier Solem.

Søkjer på Austlandet

Ho ber publikum ta kontakt med politiet om dei ser den etterlyste, som politiet fredag sende ut etterlysing med bilde og namn på.

– Vi har grunn til å tru at han oppheld seg i Oslo-området, seier Solem, for så å legge til at politiet har sett i verk eit omfattande søk etter den sikta.

Søket dreier seg i hovudsak om austlandsområdet.

