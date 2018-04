Bransjen håpar Jensen kjenner på sukkertrykket

innenriks

– Vi håpar ho kjenner på trykket frå delegatane, seier første nestleiar Anne Berit Aker Hansen i LO-forbundet NNN til NTB.

Saman med tilsette og tillitsvalde frå Freia, Nidar, Ringes og Coca-Cola delte ho ut flygeblad før starten av Frp-landsmøtet fredag. Bodskapen er klart: Det er ingen skam å snu.

– Vi forventar at finansministeren og regjeringa snur i revidert nasjonalbudsjett og reverser denne auken, seier ho

Auka

I budsjettforliket mellom KrF og Venstre og dei to dåverande regjeringspartia Høgre og Frp i fjor blei sukkeravgifta auka med 83 prosent og avgifta på brus og andre alkoholfrie drikkevarer auka med 42,3 prosent.

I ettertid har grensehandelen av brus, søtsaker og alkohol skote i vêret. Så langt i år har salet av brus i Noreg falle med 11 prosent, mens omsetninga til Systembolaget i grenseområda har auka med 8,9 prosent.

– Men grunngjevinga som blei gitt for denne avgifta, held ikkje mål. Det blir hamstra sjokolade og brus via netthandel og grensehandel i staden. Sannsynlegvis har auken medført at folk et meir godteri og drikker meir brus enn før, seier Aker Hansen.

Ho meiner dessutan at anslaget frå Finansdepartementet over kva avgifta vil bringe inn av inntekter til statskassa, kan vere overvurdert.

– Med handelslekkasjen som vi ser no, er det innlysande at effekten ikkje blir som føresåg, seier ho.

Heilskapen

Tidlegare i veka ville Frp-leiar og finansminister Siv Jensen heller snakke om heilskapen enn sukkeravgifta, som landsmøtet seinare i helga vil uttrykkje klar motstand mot.

– Eg tar engasjementet på alvor. Samtidig så er det viktig å peike på dei gode resultata vi leverer. Det går bra i norsk økonomi, veksten er i ferd med å ta seg opp, arbeidsløysa er på veg ned, pilene peiker opp i heile næringslivet. Så ein må sjå på summen, sa Jensen under pressekonferansen i forkant.

Møre og Romsdal Frp har fått tilslutning frå landsstyret til eit resolusjonsforslag, der det heiter at sukkeravgifta først og fremst rammer låginntektsfamiliar og skapar eit klasseskilje der rike kan ete godt, og andre ikkje. Konklusjonen er å be stortingsgruppa til partiet jobbe for ei reversering av avgiftsauken.

