«Miljø-Jensen» ser med skrekk på Oslo

– Vi skal vere med og bidra på ein konstruktiv måte til å redusere skadeleg utslepp og avgrense påverknaden vår på natur og miljø. Men Noreg treng altså ikkje lytte til Ap og MDG, som får fram det verste i kvarandre, sa Jensen i landsmøtetalen sin.

Der tok ho opp Frp-forslaget som NTB tidlegare har omtalt, om å bruke bistandsmiddel mot plastforureining, samtidig som ho knalla til mot det raudgrøne byrådet i Oslo.

– I Oslo kor sykkelvegar finkostast for snøkorn slik at nokre få vintersyklistar får perfekte forhold, mens bilistar møter dårleg brøyta vegar, stengde parkeringsplassar og ein hermetisk lukka by på grunn av bompengar, tora ho.

Jensen meiner tiltaka i Oslo gjer veljarane mindre tilbøyelege til å gjere ein innsats for miljøet og slår fast at Frp aldri vil kjempe for tiltak som «skaper store problem i kvardagen til folk flest».

