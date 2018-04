Regjeringa får klimafleirtal med KrF

innenriks

– Klimapolitikken blir tåkelagt og umogleg å forklare, seier Arbeidarpartiets Åsmund Aukrust til NTB.

Han er skuffa over at stortingsfleirtalet ikkje går inn for å fastsette eit mål for norske utsleppskutt i ikkje-kvotepliktig sektor. Ap ønsker å slå fast at norske klimagassutslepp innan transport, landbruk, avfall og bygg skal kuttast med minst 40 prosent innan 2030, frå 1990-nivå.

– Havari

I innstillinga frå fleirtalet i energi- og miljøkomiteen blir det vist til at regjeringa jamleg vil komme tilbake til Stortinget med nye saker som konkretiserer Noregs innsats for å kutte våre utslepp og bidra til å nå måla frå Parisavtalen.

– Eit klimapolitisk havari, fastslår SV-leiar Audun Lysbakken. Han meiner meldinga er fri for tiltak, ambisjonar og nye initiativ.

– Det er utruleg at Venstre styrer etter ei klimamelding laga av Høgre og Frp. Og dersom KrF hadde ønskt nye utsleppskutt, kunne dei heller danna fleirtal med oss og resten av opposisjonen, seier han.

MDGs Per Espen Stoknes er like kritisk.

– Klimameldinga lyser manglande politisk leiarskap og er ei 104 sider lang ansvarsfråskriving, seier han til NTB.

Forsvarar

KrFs Tore Storehaug er på si side godt tilfreds med semja og viser til at målet om utsleppsreduksjonar på 40 prosent ligg fast.

– Denne meldinga er ikkje meint å vere eit vegkart for norske utsleppskutt, men eit grunnlag for forhandlingane som Noreg no skal sluttføre med EU, seier han.

Storehaug trekkjer fram som særleg positivt at det er fleirtal for at norske verdsarvfjordar skal vere fri for utslepp frå cruise- og annan skipstrafikk innan 2026, at det er semje om ei nordisk hydrogenstrategi og at kollektivtrafikken skal vere fossilfri innan 2025.

– Offensiv politikk

Venstres Ketil Kjenseth trekkjer fram at Stortinget hevar ambisjonane frå 35 til 50 prosent kutt i utsleppa frå transportsektoren innan 2030 og fastslår at «så mykje som mogleg» av klimaforpliktingane skal komme i Noreg.

– Vi er verdsleiande på sal av elbilar, vi har rekordhøge jernbaneløyvingar og vi har sett av 68 milliardar til grøn transport i storbyområda. I tillegg leier Noreg an i det grøne skiftet i skipsfarten, legg Høgres Stefan Heggelund til.

Frps Terje Halleland meiner det er viktig at Noreg framleis er sikra høve til kvotekjøp og «kostnadseffektive klimakutt» i utlandet.

– Vi er også fornøgd med at opptrappingsplanen for biodrivstoff ikkje innfører ein standard som avskiltar tusenvis av eldre bilar, seier han.

Kritisk

Aukrust i Ap er kritisk til at meldinga tar til orde for kvotekjøp og andre såkalla fleksible mekanismar i EU-regelverket.

– Den utstrekte bruken av fleksibilitet gjer at Noreg no ikkje får eit klimamål å ta omsyn til. Vi må uansett omstille oss, og då bør vi bruke kreftene på å få til klimakutt i Noreg i staden for å kjøpe oss fri, seier han.

– Semja på borgarleg side er i strid med kva Venstre lova i valkampen. No ser vi at dei betalar prisen for regjeringssamarbeidet med Høgre og Frp, legg han til.

Aukrust minner om uttalane til Venstres Ola Elvestuen då meldinga vart lagt fram i juni i fjor. Då beskreiv han det som ein «betydeleg veikskap» at regjeringa ikkje var tydeleg på kor mykje som skulle kuttast i Noreg. Sidan den gong er Elvestuen blitt klimaminister.

Fakta om klimameldinga

Noreg har gjennom Parisavtalen forplikta seg til å redusere utsleppa med minst 40 prosent innan 2030. I tillegg er det lovfesta at Noreg skal vere eit lågutsleppssamfunn i 2050. Høgre, Frp, Venstre og KrF er einige om dette i behandlinga av klimameldinga:

* Regjeringa skal legge fram sektorvise ambisjonar for kutt i klimautsleppa.

* Regjeringa skal utarbeide ein plan for fossilfri kollektivtransport innan 2025 og innleie eit arbeid med ein klimaavtale for næringslivet før 2020.

* 30 prosent av gods som skal fraktast 30 mil, skal overførast frå veg til bane og sjø innan 2030.

* Avinor skal få i oppdrag å utvikle eit program for elfly på kortbanenettet.

* Regjeringa skal sette i verk tiltak for å få passasjertransporten på hurtigbåt utsleppsfri.

* Regjeringa skal arbeide for ein internasjonal standard for, og etablere ein strategi, for landstraum og ladestraum i dei største hamnene og cruisehamnene i Noreg innan 2025.

* Stortinget ber regjeringa om ein heilskapleg strategi for forsking, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energiberar.

* Stortinget ber regjeringa greie ut verkemiddel for at oppdrettsnæringa kan kutte sine klimagassutslepp, og komme tilbake til Stortinget med dette.

