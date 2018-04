Kronprins Haakon trur kongen vil komme til hektene raskt

innenriks

Onsdag opplyste kongehuset at kong Harald er sjukemeldt ut veka på grunn av overbelastning i den eine foten.

I fråværet til kongen er kronprins Haakon regent. Kronprinsen trur likevel at sjukmeldinga vil vere kortvarig

– Eg trur han kjem til å komme veldig fort til hektene igjen, seier kronprins Haakon til NTB.

Han og kronprinsesse Mette-Marit var torsdag på offisielt statsbesøk i Estland.

– Kongen er veldig flink til å tenkje at han er frisk. No tenkjer eg at foten hans treng litt kvile, og så er den bra igjen, og då vil han vere tilbake. Det går nok bra, seier kronprins Haakon.

(©NPK)