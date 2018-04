Kalvig skal leie det statlege investeringsfondet Fornybar

innenriks

Formålet til investeringsfondet er å bidra til reduserte klimagassutslepp gjennom investeringar som direkte eller indirekte bidrar til dette. Selskapet skal ha hovudkontor i Stavanger-regionen, og i statsbudsjettet er det løyvd 400 millionar kroner til investeringsaktivitet i fondet i 2018.

– Eg ser verkeleg fram til å starte på denne spennande og utfordrande jobben. Fornybar AS vil vere eit viktig instrument for å akselerere den nødvendige energiomstillinga. Dette skal vere lønnsamt og verdiskapande for næringslivet vårt, og ringverknadene vil bli veldig viktige og famne svært breitt, seier Kalvig.

Kalvig starta StormGeo AS, og hadde fleire forskjellige leiarstillingar opp gjennom åra mens selskapet utvikla seg til å bli globalt, med over 300 tilsette i 16 land. Ho har også mangeårig erfaring som investor og som forvaltar av eigne middel.

Styret legg blant anna vekt på at engasjementet hennar primært har vore retta mot tidleg utvikling av teknologiorienterte selskap med hovudvekt på energi-, miljø- og klimateknologi, og at tett dialog med aktivt forvalta investeringsfond har vore ein viktig del av erfaringa hennar.

– Kalvig har ein bakgrunn som passar veldig bra til denne jobben. Tilsettinga er ein viktig milepæl for å få det nye selskapet opp og stå slik at vi kan starte investeringane som skal skape grøne arbeidsplassar, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kalvig er i dag knytt til Universitetet i Stavanger som førsteamanuensis og leiar av forskingsnettverket til universitetet innan miljøvennleg energi.

(©NPK)