Bøndene krev 1,8 milliardar i jordbruksoppgjeret

innenriks

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverer sine krav til landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) klokka 11.

Av den totale ramma utgjer 1.462 millionar kroner budsjettoverføringar, mens auka målprisar utgjer 198 millionar kroner.

1.415 millionar kroner skal dekke opp for ein berekna kostnadsvekst. Kravet vil gi ein inntektsauke på 25.300 kroner.

Blant konkrete krav er å innføre eit driftsvansketilskot for vanskeleg tilgjengelege jordlappar og eit nytt tilskot for små og mellomstore mjølkebruk. Dette utgjer halvparten av dei norske mjølkebruka. Bøndene vil også ha verkemiddel for å fornye driftsapparatet for små og mellomstore gardar. Samtidig ønsker organisasjonane at det blir sett eit øvre tak på husdyrtilskot og arealtilskot.

Vidare vil bondeorganisasjonane ha tiltak som stimulerer til auka produksjon av korn, poteter, grønsaker, frukt og bær, og økologiske produkt.