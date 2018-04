Avsendaren av sexmeldinga har ikkje meldt seg – Senterpartiet har politimeldt hendinga

innenriks

Rett over klokka 10 torsdag leverte Senterpartiets generalsekretær, Knut M. Olsen, ei politimelding av trakasseringsmeldinga til politiet i Lærdal, der Navarsete bur.

– Innhaldet i meldinga er grovt krenkjande, og vi meiner det kan vere snakk om eit mogleg straffbart forhold. Politiet får vurdere om handlinga er straffbar og korleis dei vil arbeide vidare med saka, seier Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Meldinga vart sendt under ein hyttetur i Storlien i Sverige i februar 2016. Verken dei åtte Sp-toppane eller dei to andre mennene som var til stades på turen, har erkjent å ha sendt meldinga.

– Burde meldt seg

Ifølgje Sp-leiinga har partiet jobba hardt for å komme til botns i saka, men utan å lykkast. Sist laurdag gav derfor Vedum avsendaren av meldinga frist til onsdag med å melde seg.

– Den uhøyrde meldinga skulle Navarsete aldri fått, og vedkommande burde ha meldt seg og beklaga. Meldingar med den type innhald skal aldri sendast, seier han.

Navarsete varsla onsdag kveld hos NRK at ho kjem til å vere sjukmeld på ubestemt tid. Den tidlegare Sp-leiaren fortalde at ho har fått tilbake nokre av dei same symptoma som ho hadde i 2014, blant anna at ho var svimmel.

Samtidig har Sp-nestleiar Ola Borten Moe, som var til stades på den mykje omtalte hytteturen, trekt seg frå stillinga si inntil vidare.

– Arbeidd hardt

Vedum viser til at saka burde vore oppklart, også fordi ni av deltakarane på turen potensielt ikkje har hatt tilknyting med handlinga.

– Generalsekretæren har arbeidd hardt for å komme til botns i denne saka slik at Liv Signe skulle få ei beklaging, og for at dei potensielt ni som ikkje har gjort det, skulle sleppe å ha dette hengande over seg, seier Vedum.

Han vil no gi politiet ro til å behandle saka og varslar at Sps generalsekretær Knut M. Olsen vil hjelpe politiet dersom det er ønske om det.

– Eg kan og vil ikkje forskotere konklusjonen frå politiet. Saka vil etter politiarbeidet bli behandla og avslutta etter dei etiske retningslinjene til partiet, seier Vedum.

– Ikkje politisak

Ekspertar har peikt på at den mykje omtalte meldinga neppe er eit straffbart forhold.

Førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud meiner saka ikkje bør prioriterast av politiet.

– Dersom vi i det heile tatt har å gjere med eit straffbart forhold her, så verkar ikkje denne saka så alvorleg at den etter mitt skjønn bør prioriterast til fortrengsel for andre gjeremål, sa leiaren for Oslo statsadvokatembete til NRK onsdag.

Dersom sexmeldinga endar som ei politisak, tyder det på at Sp ikkje har handtert den godt nok, meiner likestillingsombod Hanne Bjurstrøm.

– For meg ser det ut til at det ikkje er politiet som kan gjere noko med denne saka. Tilsynelatande har Sp ei utfordring internt, og det er nok der løysinga må finnast, sa ho til NTB onsdag.