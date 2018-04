Sp-topp meiner sexmelding-saka er hausa opp

innenriks

Stokke seier til Klassekampen at det er eit i-landsproblem at det er så store oppslag om den sjikanøse meldinga som vart sendt til Liv Signe Navarsete i 2016. Framleis har ingen meldt seg som avsendar av meldinga, som vart sendt på ein hyttetur.

– Vi tar det på alvor, men det trengst ikkje gjerast i media. Det var ti stykke på hyttetur. Eg synest veldig synd på dei ni som har blitt hengt ut, som ikkje har gjort det, seier Stokke til Klassekampen.

Ho meiner media har bidratt til at saka er blitt vanskelegare enn den kunne ha vore.

– Ein namngir folk og heng dei ut med både bilde og namn, då blir det vanskelegare for folk å stå fram. Hadde det blitt ei konfidensiell sak, ville det vore lettare å få ei løysing. Det er først og fremst ei trist sak.

Stokke trur ikkje saka får konsekvensar for partiet under kommunevalet. Ho seier at mange av veljarane ho møter ikkje er så opptatt av saka.

– Inntrykket er at folk meiner det er ei uakseptabel melding, men ikkje mange opplever den som så veldig viktig. Det var også snakk om eit privat arrangement, seier ho til avisa.

Dei mistenkte Sp-profilane som deltok på hytteturen meldinga vart sendt frå, er alle frå Trøndelag.

(©NPK)