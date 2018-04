Nordea teiknar roseraudt bilde for norsk økonomi 

innenriks

I sin prognose avblæs storbanken dessutan faren for ein bustaddriven nedtur for norsk økonomi, ein faktor som har skapt uvisse det siste året.

– Dei siste månadane har vi fått tal som klart peikar på at fallet i bustadprisane ikkje berre på landsbasis, men også i Oslo, er over, skriv Nordeas sjefanalytikar Erik Bruce i sin analyse.

Han har samtidig inga tru på nokon ny kraftig oppgang i bustadmarknaden – det kjem av forventningar om auka bustadlånsrenter og mange nye bustader på marknaden.

– Likevel, faren for ein bustaddriven nedtur er betydeleg redusert. Det er liten grunn til å frykte smitteeffekt frå svakare bustadmarknad på privat forbruk, skriv Bruce.

Svært optimistisk

Nordea Markets teiknar eit svært positivt bilde av utsiktene for norsk økonomi framover og ser for seg ein vekst i fastlands-BNP på 2,4 prosent både i år og neste år. Desse hovudforklaringane blir trekte fram:

* Fornya vekst i oljeinvesteringane – 8–10 prosent i år.

* Sterk vekst i fastlandseksporten.

* Bra forbruksvekst grunna lønnsvekst og fallande arbeidsløyse.

* Aukande investeringar i bedriftene.

Sidan økonomien vil vekse sterkt, blir behovet for hjelp og stimulansar frå offentleg sektor også redusert, konkluderer Nordea.

– Vi trur regjeringa følgjer ambisjonen om nær balanserte budsjettår, skriv Bruce.

Tre renteaukar

Dei mange nordmennene som har tatt opp store bustadlån, må likevel førebu seg på fleire rentehevingar frå Noregs Bank, ifølgje Nordea.

Storbanken ser for seg at det første rentehoppet kjem allereie i september, mens den ser for seg ytterlegare to renteaukar i 2019.

– Veksten i norsk økonomi er no godt over det Noregs Bank reknar som potensiell vekst, og vi anslår vekst godt over potensiell også dei neste åra, skriv Bruce.

– Arbeidsløysa vil falle vidare, og lønnsveksten vil trekke oppover. Det tilseier utsikter til høgare prisvekst og dermed også høgare renter, konstaterer han.

Styringsrenta ligg i dag på rekordlåge 0,5 prosent. Nordea ser for seg ei styringsrente på 0,75 prosent innan utgangen av året og 1,25 prosent innan utgangen av 2019.

Fallande arbeidsløyse

Nordea antar at arbeidsløysa kjem til å falle vidare framover og ende på 3,8 prosent i år og 3,5 prosent neste år, målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøking (AKU).

– Med framleis god vekst i økonomien, reknar vi med at veksten i sysselsettinga blir på mellom 1 og 1,5 prosent i åra som kjem. Så høg blir neppe veksten i tilbodet, og dermed er det duka for ytterlegare fall i arbeidsløysa, skriv Bruce.

For arbeidstakarane er det også grunn til å glede seg over utsikter til betre lønnsutvikling framover, om vi skal tru Nordea Markets' prognose.

– Mens lønnsveksten i år kan ende så vidt under 3 prosent, reknar vi med at den neste år er over 3 prosent, skriv Bruce.

