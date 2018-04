Brann i bygard i Oslo sløkt

innenriks

Brannvesenet kjem likevel til å bli på staden ei god stund for å drive kontroll og ettersløkking.

– Det er såpass mykje røyk i området no at vi ber bebuarar i området om å halde vindauga lukka, sa operasjonsleiar Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB like før klokka 10.

– Vi fekk beskjed om brannen klokka 9.30. Det er ein bygard med fleire oppgangar, og det kjem svart røyk opp i oppgangane, fortset han. Bebuarane blir evakuerte, og fleire har sjølve komme seg ut av bygarden.

Ein kafé i Københavngata like ved er også blitt evakuert på grunn av røykutviklinga.

– Brannmannskapa har no lokalisert kjelda til røyken, men vi har ikkje meir detaljert informasjon om dette enno, seier han. Røyken skal derimot komme frå kjellaren.

Det er fem brannbilar på staden.

