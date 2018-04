Klimasøksmål blir behandla i lagmannsretten om halvtanna år

innenriks

Greenpeace og Natur og Ungdom meiner løyva til å leite etter olje i Barentshavet strir mot miljøparagrafen i Grunnlova, men tapte søksmålet mot staten i Oslo tingrett.

Forsøket på å fremje anken direkte til Høgsterett blei avvist. Dermed blei saka anka på normalt vis til Borgarting lagmannsrett, og måndag blei det klart at saka kjem opp til behandling 5. november neste år. Det er sett av sju dagar til forhandlingane, opplyser Greenpeace.

Organisasjonane synest det er synd at det tar så lang tid å få behandla saka.

– Når saka ikkje kjem opp før i november 2019, vil det ha gått to somrar med tilhøyrande oljeleiting i Barentshavet. Allereie i sommar planlegg Statoil å bore to oljebrønnar som er omfatta av klimasøksmålet vårt, seier leiar Truls Gulowsen i Greenpeace.

– Det er umoralsk å leite etter ny olje som klimaet i verda ikkje toler. Klimakrisen ventar dessverre ikkje på dei lange ventetidene ved norske domstolar, seier han.

Miljøparagrafen i Grunnlova slår fast at alle har rett til eit miljø som sikrar helsa, og at ressursane skal forvaltast slik at også rettane til kommande generasjonar blir tatt vare på.

Staten meiner tildelingane av leiteområda i 23. konsesjonsrunde er i tråd med loven. Regjeringsadvokaten argumenterte i Oslo tingrett med at tildelinga er behandla i Stortinget fleire gonger og åtvara mot å endre maktbalansen mellom Stortinget og rettssystemet.

(©NPK)