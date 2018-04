Havila Shipping flyt vidare med forlengd Mærsk-avtale

innenriks

For fire dagar sidan fekk reiarlaget kontrakt med Total, som Mærsk Olie og Gas er ein del av, på forsyningsskipa Havila Aurora og Havila Borg. No er kontrakten forlengd også for eit tredje skip, Havila Clipper.

Forlenginga er på to månader, og vil halde Havila Clipper i arbeid fram til 1. august. Havila Aurora og Havila Borg fekk kontraktar på tre månader, med opsjon på ytterlegare 30 døgn.

Administrerande direktør Njål Sævik i Havila Shipping er fornøgd med aktiviteten dei siste dagane. Han er også fornøgd med at ratane for ankerhandteringsfartøy har betra seg den siste tida.

