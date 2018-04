Person sikta etter funn av mistenkjeleg gjenstand i leilegheit i Oslo

innenriks

– Ein person er arrestert og sikta for ulovleg omgang med eksplosiv. Det er ikkje bekrefta at det er snakk om eksplosiv i gjenstanden som vart funnen, men dette vil bli undersøkt i løpet av dagen, seier operasjonsleiar i Oslo politidistrikt Cathrine Silju til NTB fredag morgon.

Det var ved 18-tida torsdag at politiet fekk melding om at ein person i ei leilegheit på Rosenhoff var skadd og trengde hjelp. På bakgrunn av opplysningar om at det kunne vere våpen i leilegheita, valde politiet å væpne seg då dei rykte ut til adressa. Då dei kom til leilegheita, fekk dei raskt kontroll på tre personar. Ein av dei var lettare skadd og fekk behandling på staden.

Ifølgje Cathrine Silju har dei to andre personane i leilegheita status som vitne i saka. Den arresterte skal vere ein mann i slutten av 30-åra og er ein kjenning av politiet. Alle vil bli avhøyrde fredag.

(©NPK)