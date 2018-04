Havaristen Harrier skal hoggast opp og gjenvinnast

innenriks

Norsk Gjenvinning har skrive kontrakt med reiarlaget Julia Shipping om eksport av skipet til Tyrkia, der det skal hoggast opp og resirkulerast, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Etter grundig risikovurdering av eit slikt oppdrag og dialog med norske styresmakter, har Norsk Gjenvinning valt å inngå avtale med Julia Shipping, seier divisjonsdirektør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning Downstream.

Lasteskipet Harrier, som då heitte Tide Carrier, fekk motorhavari utanfor Jæren i februar i fjor og blei frakta derfrå til Farsund. Der har det blitt liggjande til kai, sidan norske styresmakter gav seglingsforbod. Skipet var sannsynlegvis på veg til ulovleg opphogging i Pakistan då det havarerte.

Tysdag blei management-selskapet til skipet i Dubai, Nabeel Ship Management, pålagt eit lovbrotsgebyr på 500.000 kroner for miljø- og sikkerheitsforhold, ifølgje Sysla. Selskapet var ansvarlege for sikkerheitsstyringa på skipet kring tidspunktet då det havarerte. Selskapet blir dermed rekna som reiarlaget til fartøyet i denne samanhengen, sjølv om Julia Shipping eig skipet.

Miljødirektoratet har meldt Julia Shipping og tidlegare eig Eide Marine Eiendom til politiet for forsøk på ulovleg eksport av avfall. Saka er framleis under etterforsking hjå Økokrim, understrekar direktoratet i samband med at Norsk Gjenvinning har søkt om godkjenning som er naudsynte for å sette i verk prosessen.

– Vi har allereie inspisert verftet som skal ta imot skipet i Tyrkia, for å kvalitetssikre at det oppfyller gjeldande krav frå styresmaktene, og våre eigne krav til samarbeidspartnarar, seier Bergan.

Eksport av skipet vil skje så snart norske og tyrkiske styresmakter har godkjent søknad om eksport og skipet er bekrefta sjødyktig.

