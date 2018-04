Eldreministeren skjønar ikkje kritikken frå Pensjonistforbundet

innenriks

– Dette er forunderleg. Eg blir litt overraska, er reaksjonen til Michaelsen på at leiar i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, rykte ut med ei etterlysing av eldreministeren.

Eldre- og folkehelseministeren takka først ja til å komme som gjest på landsmøtet til Pensjonistforbundet på Gol i juni, men har seinare takka nei til å delta.

– Det er eit spesielt signal eldreministeren sender oss pensjonistar, seier Davidsen.

Han skildrar landsmøtet som ein eldrepolitisk verkstad og det enklaste staden for Michaelsen å få innblikk i kva som rører seg innan hennar område.

Møte i Stortinget

Michaelsen seier at ho takka ja til å komme på landsmøtet med eit atterhald om at juni ofte er ein travel tid for politikarar.

– No viser det seg at eg har saker i Stortinget same dag som eg hadde takka ja til å komme til Pensjonistforbundet. Tidlegare har jo statsrådar fått kritikk for ikkje å stille i Stortinget når dei har saker der, og no får eg altså kritikk for å prioritere Stortinget, seier ho til NTB.

Konfronterande

Michaelsen meiner at ho er på tilbodssida, og at ho bruker mykje tid på å snakke med ulike organisasjonar.

– Eg har uavhengig av landsmøtet avtalt å møte Pensjonistforbundet i mai. Så eg skjønar ikkje kvifor dei går ut på denne konfronterande måten. Eg veit jo at Davidsen har vore i Arbeidarpartiet og sånn. Men eg vel å tru at han ikkje bruker partilina, men representerer vervet han har. Så ingen vonde kjensler herfrå, seier ho.

