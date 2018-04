innenriks

Brannvesenet og politiet er på staden. Dei melde i 14-tida at det ikkje var fare for spreiing til bygningar.

– Det er ein forholdsvis omfattande brann. Sterk vind på staden gjer det vanskeleg å få kontroll på den, melder Vest politidistrikt.

Politiet opplyser klokka 15 at det førebels ikkje er kontroll på brannen, og at den spreier seg i terrenget. Eit brannhelikopter er på veg til staden for å hjelpe til i sløkkingsarbeidet.

