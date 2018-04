Stortinget vil ha svar om norsktrente opprørarar i Syria 

innenriks

Tysdag melde Klassekampen at opprørarar i Syria som visstnok er blitt trent av norske soldatar, seier dei no først og fremst kjempar mot styrkane til president Bashar al-Assad. Det får fleire politikarar til å reagere.

– Dersom dei gruppene som norske soldatar trenar, går til angrep på Russland sine allierte, er det ganske alvorleg, seier Liv Signe Navarsete, som sit i utanriks- og forsvarskomiteen for Senterpartiet, til avisa.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes tar kraftigare i og kallar saka ein skandale.

– Dette er nok den største skandalen i Solberg-regjeringas tid. Dei har villeia Stortinget og folket om dei væpna gruppene som norske styrkar har trent og støtta, seier Moxnes, som blant anna vil ta opp dette i Stortingets spørjetime onsdag.

Skulle berre kjempe mot IS

I 2016 vart det bestemt at norske soldatar skulle sendast til Jordan for å gi «trening, rådgjeving og operativ støtte» til syriske opprørarar i kampen mot ekstremistgruppa IS. Stortinget godkjende at soldatane også kunne rykke inn i Syria som ein del av oppdraget. – Gruppene vi trenar opp, skal berre kjempe mot IS. Dei skal ikkje kjempe mot regjeringsstyrkane, og dei skal ikkje sette fredsprosessen i fare, sa dåverande forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til VG.

Ønsker debatt

SVs Audun Lysbakken seier partiet ikkje støtta det norske Syria-bidraget og at han ikkje er overraska over at grupper Noreg har trent opp i dag er i krig mot regimet. Både han og Rasmus Hansson i Miljøpartiet Dei Grøne ønsker svar. Hansson ønsker også ein debatt om kva konsekvensar dette no bør få for militære bidrag i framtida.

Samtidig trur Arbeidarpartiets Anniken Huitfeldt, som leier forsvars- og utanrikskomiteen, at dei norske styrkane har tatt kloke vurderingar om kven dei har trent opp og kva dei har lært bort.

