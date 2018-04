Flest klager på bil, bank og bustad

innenriks

Det viser Forbrukarrådets oversikt, som vart presentert onsdag.

– Eg er ikkje fornøgd med at vi ser ein auke i klagestatistikken. Og eg er bekymra når eg ser at det stort sett er dei same bransjane – bil, bank og bustad – som går igjen på klagetoppen. Desse bransjane har sjølv eit stort ansvar for å rydde opp og sjå på tiltak som kan redusere talet på klager, seier forbrukarminister Linda Hofstad Helleland (H).

Kvar tredje klage gjeld bil og parkering, og Parkeringsklagenemnda ligg med 5.369 saker suverent på topp av nemndene. Forbrukarrådet mekla i 2.058 bruktbilklager i fjor, og 709 av sakene gjekk vidare til Forbrukarklageutvalet.

