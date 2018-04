Dale blir tvinga til grilling om bondeoppgjeret

innenriks

I eit brev til Stortinget ber landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om å få utsett den planlagde interpellasjonen torsdag til etter at jordbruksoppgjeret er avslutta.

– Interpellasjonen gjeld forhandlingane om jordbruksoppgjeret og særleg inntektsmålet for jordbruket, som er det klart viktigaste utgangspunktet for jordbruksoppgjeret, seier Dale i brevet.

Ein interpellasjon er eit meir omfattande spørsmål enn eit spørjetimespørsmål og blir følgd opp med ein debatt i stortingssalen.

Seier nei

I brevet skriv landbruksministeren at han berre i avgrensa grad kan svare på spørsmål dersom Stortinget insisterer på at interpellasjonen skal opp til debatt no. Men det er nettopp det Senterpartiet krev:

– Forhandlingane i jordbruksoppgjeret har enno ikkje starta. Det skjer først når bondeorganisasjonane overleverer krava sine 26. april. Derfor er det sjølvsagt no at tida er den rette for å ta denne diskusjonen, seier Geir Pollestad i Senterpartiet til NTB.

– Dessutan behandla Stortinget jordbruksmeldinga i fjor, dagen før krava vart lagde fram i jordbruksoppgjeret. Den gongen hadde ikkje statsråden nokon hemningar mot å kaste seg inn i debatten, seier Pollestad.

Dyrt oppgjer

Senterparti-representanten som er leiar for næringskomiteen på Stortinget, meiner Dale like gjerne først som sist bør innsjå at oppgjeret i år blir dyrare for staten enn dei førre.

– Det kjem av noko så enkelt som at regjeringa og partane i oppgjeret denne gongen ikkje kan auke målprisane noko særleg. Dermed må budsjettstøtta opp for å sikre bonden auka inntekt, seier Pollestad.

At målprisane, ifølgje Sp-profilen, ikkje kan aukast no, kjem av vekst i importen av jordbruksvarer til Noreg og dessutan av norsk overproduksjon av lamme- og svinekjøtt, egg og mjølk.

– Det å auke målprisane i ein slik situasjon vil vere reine luftpengar, seier Pollestad.

Nytt fleirtal

Han meiner Stortinget no er meir «landbruksvennleg» enn før. Pollestad viser til at Høgre, Frp og Venstre ikkje lenger er i fleirtal.

– Dagens fleirtal er tydeleg på at auka bondeinntekt er det viktigaste verkemiddelet for å no måla for jordbruket. Dale bør lese seg opp på mindretalsmerknadene frå jordbruksoppgjeret i fjor og leggje bort partiprogrammet til Frp så vel som Jeløy-plattforma, der inntektsmåla er mindre tydelege enn det som Stortinget har vedtatt, seier Sp-representanten.

Han viser til tal frå Budsjettnemnda for jordbruket, der det går fram at bonden kan vente ein samla inntektsnedgang på 14.500 kroner per årsverk frå 2016 til 2018. Det vil i så fall innebere at inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet vil ha auka med meir enn 40.000 kroner per årsverk i den same perioden, poengterer han.

Ingen løfter

Onsdag brukte Pollestad dette talgrunnlaget til å utfordre statsminister Erna Solberg (H) i den munnlege spørjetimen på Stortinget. Han viste til at Stortinget greip inn i jordbruksoppgjeret i fjor og ville vite om statsministeren aktar å sørgje for å redusere inntektsforskjellane i år.

– Det vil vere heilt feil om eg skulle seie korleis vi vil leggje opp svaret vårt på eit krav som enno ikkje er levert, svarte Solberg, som nekta å lette på sløret.

– Det vil undergrave heile forhandlingsinstituttet dersom vi skulle informere Stortinget om kva vi legg opp til, før vi har gått inn i forhandlingane mellom regjeringa og landbruksorganisasjonane, sa statsministeren.

(©NPK)