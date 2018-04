Slutta som Økokrim-leiar etter truslar i Tønne-saka

innenriks

I 2002 leidde Grimstad etterforskinga mot bedrageritiltalte Tore Tønne, som da var helseminister.

Økokrim tok ut tiltale mot Tønne 20. desember 2002. Dagen etter vart han funnen død, og dødsfallet vart raskt rekna som sjølvmord.

Under ein konferanse for varsling og samfunnsansvar tysdag sa Grimstad at han tok imot truslar som var så alvorlege at han gjekk til ei spesialeining som driv med vitne-vern, fortel NRK.

– Eg såg for meg ein skulekvardag for barna mine der dei vart følgde til skulen, og der heile livet vårt vart øydelagt. Eg bestemte meg for å ikkje velje det. Det gjorde noko med livskvaliteten, seier han om kvifor han slutta.

Tønne-saka fekk nasjonal merksemd da Dagbladet slo opp på førstesida at Tønne fekk 1,5 millionar kroner for å hjelpe Kjell Inge Røkke i samband med Kværner-fusjonen.

Både Dagbladet og andre medium fekk kritikk for den massive dekninga av saka.

