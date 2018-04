Overlege meiner nedbygginga av sengeplassar set liv i fare

innenriks

Ifølgje den nyaste tilgjengelege statistikken frå SSB, som er frå 2014, var meir enn ni av ti senger i bruk på ein vanleg dag ved norske sjukehus, skriv VG. Samtidig har talet på norske sjukehussenger blitt redusert med 50 prosent dei siste 30 åra.

Sven Erik Gisvold, NTNU-professor og overlege ved Anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital, har bestemt seg for å ta eit oppgjer med nedbygginga av norske sjukehus rett før han går av med pensjon.

– Nedbygginga må stoppe. Pasientar blir sende heim, må snu i døra, eller blir skrivne ut for tidleg – fordi det ikkje er plass. Det set liv i fare, seier Gisvold til VG.

Overlegen har ingen statistikk å vise til som belegg for påstanden, men seier han sjølv har sett tilfelle der pasientars liv har blitt sett i fare på grunn av sprengt kapasitet. Fleire av historiene drog han fram i ein tale på årsmøtet til Helsetenesteaksjonen nyleg.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen seier at sjølv om talet på senger er redusert, har det vore ein auke i pasientbehandlinga dei siste åra, med meir bruk av dagbehandling og polikliniske konsultasjonar.

– Reduksjonen i senger kjem av blant anna endring i medisinsk teknologi og overgang til dagkirurgi. Alle helseføretaka skal utarbeide planar for korleis dei vil utvikle si verksemd for å møte framtidig behov for helsetenester. Då er det avgjerande at sjukehusa blant anna ser på beleggsprosenten, seier ho.

