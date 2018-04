Nybustadsalet kraftig ned 

innenriks

I same periode var igangsettinga av bustadar 26 prosent lågare enn i første kvartal i fjor, viser tala som vart lagt fram tysdag.

– Den største salsnedgangen ser vi for småhus med ein nedgang på 39 prosent frå 1. kvartal 2017. Salet av leilegheiter og einebustadar låg høvesvis 13 prosent og 2 prosent under fjoråret, seier Per Jæger, administrerande direktør i Boligprodusentenes Forening.

Igangsettinga hittil i år fordelt på bustadtype viser ein nedgang på 40 prosent for småhus, 25 prosent for einebustadar og 20 prosent for leilegheiter.

Ei årsak til nedgangen er at påska var i mars i 2018, mens den var i april i 2017.

I alt er det selt 26.536 nye bustadar dei siste 12 månadene, 26 prosent under nivået året før. Totalt er det igangsett 28.969 nye bustadar i same periode, ein nedgang på 12 prosent frå året før.

