– Vi er veldig glade for at kronprinsessa ønsker å vere høg beskyttar for TV-aksjonen. I år går pengane til Kirkens Bymisjons arbeid for eit varmare og meir inkluderande samfunn, seier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Kronprinsessa har engasjert seg i Kirkens Bymisjon i mange år, og var høg beskyttar også sist Kirkens Bymisjon hadde NRK TV-aksjonen Hjerterom i 2004 saman med Rådet for psykisk helse.

