Småbrukarlaget vil vri jordbrukstilskot vekk 

– Slik politikken verkar, har det vore eit stort press på bøndene. Ein må springe fortare og fortare til ein knekk saman. Vi må ha ein politikk som gir god dyrevelferd og god helse for bonden, meiner leiar Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I forkant av jordbruksoppgjeret tar ho eit oppgjer med landbrukspolitikken til regjeringa. Etter at dei blåblå kom til makta, har det vore eit veldig driv for å produsere større volum og fleire liter, meiner ho.

– Med oppgjeret må vi få betre kvalitet, konstaterer ho.

Ferske tal frå Budsjettnemnda frå landbruket viser ein kraftig inntektsnedgang for bøndene både i fjor og i år, trass i at Stortinget har vedtatt at inntektsforskjellen mellom landbruket og andre yrkesgrupper skal minskast. Furuberg kallar utviklinga dramatisk og forventar at oppgjeret i år vil gi bøndene kompensasjon for auka utgifter til mellom anna diesel, gjødsel og kraftfor.

Dyrevelferd og sunn mat

Ho er likevel ikkje berre opptatt av den totale summen på tilskota, men òg korleis dei er innretta, og nemner altså betre dyrevelferd og dessutan miljø, sunnare mat, kamp mot attgroing og det å ta vare på kulturlandskapet som viktige mål.

Småbrukarlaget vil – ikkje overraskande – krevje auka støtte til små og mellomstore garder med eigne tilskot for bruk opptil 25 kyr og opptil 100 sauer. Også mindre garder som driv med frukt, grønt eller korn, må få auka tilskot, og organisasjonen vil ha fleire «trappetrinn» i tilskotsordningane som skil gardar ut frå storleiken.

Støtte for å halde i gang produksjonen på små, bratte og vanskeleg tilgjengelege jordlappar har det vore greidd ut om. No vil småbrukarlaget ha det såkalla driftsvansketilskotet på plass.

– Avleiingsmanøver

Furuberg steglar over utsegna frå landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om at lønnsnedgangen hos bøndene kjem av at tilskotsordningane fører til overproduksjon og dermed lågare matvareprisar. Ho er einig i at det er ubalanse i marknaden, altså at det blir produsert meir enn det blir selt, men kastar ballen tilbake til regjeringa.

Dales forgjengar Sylvi Listhaug la om tilskota i 2014 for å støtte opp om dei større bruka. Det er denne omlegginga som har drive fram den auka produksjonen, mellom anna når det gjeld lammekjøtt og mjølk, seier Furuberg. Ho meiner Dale prøver å avleie merksemda frå konsekvensane av Framstegspartiets politikk.

At regjeringa no er utvida mot sentrum, finn Furuberg lite trøyst i.

– Ingen veit kva Venstre meiner. No har dei landsmøte, da hugsar dei kanskje at dei har meiningar, seier ho.

Ser til Stortinget

Dei siste åra har brot i jordbruksforhandlingane vore regelen snarare enn unntaket for Småbrukarlaget. I fjor vart oppgjeret først landa etter at Stortinget hadde instruert regjeringa til å auke ramma.

Furuberg konstaterer at regjeringa framleis ikkje har fleirtal i Stortinget.

– Dei må gjere jobben sin og påverke regjeringa, seier Furuberg, som samtidig appellerer til Dale om å «lese» Stortinget og komme med eit tilbod som er i tråd med det regjeringa har vedtatt.

Småbrukarlaget og Norges Bondelag leverer krava sine 26. april, mens regjeringa truleg legg fram tilbodet sitt 4. mai. Forhandlingane skal etter planen vere ferdige innan 17. mai.

