Grande med tungt forsvar for regjeringsdeltakinga 

innenriks

– Kven hadde trudd det da vi var i Ålesund for eitt år sidan? OK, to! sa Grande etter å ha stilt spørsmålet om regjeringsdeltaking til salen.

For eitt år sidan låg Venstre stabilt under sperregrensa og var i djup krise. Ved valet fekk partiet støtte frå 4,4 prosent av veljarane, men på grunn av intern splitting var det ikkje gitt at Venstre ville gå i sonderingar og regjeringsforhandlingar med Høgre og Frp.

– Det var ikkje eit lett val. Det er det vanskelegaste valet eg nokon gong har gjort som partileiar, sa Grande.

– Men det var heilt naturleg å ta eit val. Og eg er utruleg stolt av ein organisasjon som kan ta så tøffe val og så stå saman etterpå uansett kva side ein var på i utgangspunktet.

Døra open for KrF

Grande understreka at Venstre i valkampen var nøye med å ikkje «slamre igjen dørene», og at partiet er eit parti som er klar for å ta ansvar. Venstre gjekk inn i regjeringa saman med Høgre og Frp i januar.

Grande kom òg inn på at KrF har valt å stå utanfor samarbeidet på ikkje-sosialistisk side etter valet.

– Det er viktig å seie at vi ville ha med oss KrF, men vi fekk dei ikkje med heile vegen denne gongen. Men eg håper det endrar seg, sa Venstre-leiaren.

Ho understreka igjen mantraet med at Venstre har gjort Noreg grønare, rausare og meir sosialliberalt.

Konkret trekte ho fram vern av sårbare område i Lofoten, Vesterålen og Senja og vidareføring av elbilfordelar, rusreform med behandling i staden for straff, og tredeling av foreldrepermisjon.

Asylnyheit

Grande hadde òg ein liten nyheit på integreringsområdet i ermet i talen. Frå 14. mai kan asylsøkarar på spesielle integreringsmottak få arbeidsløyve.

– Det har ganske enkelt Venstre fiksa, slo Grande fast – til stor applaus frå salen.

– Det er ei stor meiningsløyse at asylsøkarar ikkje får lov til å jobbe, men berre må sitje på eit mottak og vente. Kva slags integrering får vi da? spurde partileiaren.

Regjeringa vedtok i september 2016 å etablere ei prøveordning, der fem integreringsmottak skulle teste ut kvar sin modell for raskare integrering. Etableringa av slike mottak var eitt av dei viktigaste tiltaka i integreringsmeldinga til regjeringa.

Venstre skal ta stilling til ni ulike fråsegner på ei rad ulike område på landsmøtet på Gardermoen i helga. Samtidig skal partiet behandle ein vidtrekkjande resolusjon om teknologi.

(©NPK)