Nye metoo-tiltak – Helleland uroleg for rettssikkerheita

– Vi må møte dette med tiltak på samfunnsnivå. Det held ikkje med betre retningslinjer i organisasjonar åleine, sa SVs Freddy André Øvstegård i Stortinget onsdag.

– I dag er ein historisk dag, fordi no får rørsla varige, politiske endringar, konstaterte han og viste til tiltaka det no er semje om.

Det dreier seg om meir om grensesetting og respekt for andres grenser inn i seksualundervisninga, betre kartlegging av seksuell trakassering i skulen og betre hjelp og rettleiing til offer, slik at dei veit kvar dei skal gå.

Sist, men ikkje minst sikrar opposisjonen på Stortinget, med KrFs stemmer, fleirtal for å innføre eit lågterskeltilbod for offer for seksuell trakassering. Det betyr at Likestillings- og diskrimineringsnemnda frå neste år skal få høve til å gi oppreising og erstatning i slike saker.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) lovar å sørgje for at dei tiltaka og ordningane Stortinget no ber om, kjem på plass.

– Samtidig har alle dei sakene vi har vore vitne til, vist oss at dette er kompliserte saker, ikkje berre for offeret, men også for den det blir varsla mot, sa ho i Stortinget onsdag.

– Dersom Stortinget skal vedta ei ordning om eit lågterskeltilbod for handheving, må vi sørgje for at det er ei ordning som varetar begge partar og rettssikkerheita til begge partar, understreka ho.

Helleland bad derfor Stortinget om god tid til å gjennomføre ei grundig utgreiing, for å trygge at det forslaget som blir lagt fram, er treffsikkert.

