Ap-protest mot sambuargaranti for eldre

– Dette gjer at friske kan fortrengje plassen for andre som treng hjelp, pleie og omsorg, seier helsepolitisk talsperson i Ap Ingvild Kjerkol til NTB.

Ho meiner det opphavlege forslaget til Arbeidarpartiet er betre ramma inn. Der tar dei til orde for at sambuarar og ektepar skal få bu saman på institusjon, så framt dei begge er avhengige av omsorgstenester.

– Det er svært få kommunar som har ledige butilbod for friske menneske. Vi er òg spørjande til kostnadene ved ein slik garanti, sett opp imot målsettinga til regjeringa om berekraftige velferdstenester, seier Kjerkol.

– Betre forslag

Helsepolitisk talsperson i SV Nicholas Wilkinson seier at forslaget til Ap var godt, men meiner forslaget frå regjeringspartia var betre.

– Når du blir gammal, skal du vite at du får bu saman med den du elskar. Vi vil alltid jobbe for fleirtalet som er best for eldre, seier han til NTB.

Heller ikkje KrF sluttar opp om forslaget som torsdag vart ferdigbehandla i Stortingets helse- og omsorgskomité.

– Det er rett å gi ektepar høve til å bu saman på sjukeheim, sjølv om den eine ikkje har like store behov for pleie. Men vi meiner det er feil prioritering å påleggje alle kommunar å gi personar utan behov for omsorgstenester rett til ein sjukeheimsplass, seier KrF-nestleiar Olaug Bollestad.

Sp står òg utanfor, men ser ikkje vekk frå at dei vil stemme for forslaget subsidiært i behandlinga på Stortinget.

– Vi er ikkje for å lage nasjonale krav til langtidsopphald. Kommunane bør sjølve få lage retningslinjer for tildeling av plassar. Men intensjonane i forslaget stiller vi oss bak, seier helsepolitisk talskvinne i Sp Kjersti Toppe til NTB.

Sambuargaranti

Konkret slår stortingsfleirtalet fast at sambuargarantien skal vere uavhengig av behova ektefellen eller sambuaren har for omsorgstenester. Garantien skal leggjast til grunn for nasjonale kriterium for tildeling av langtidsopphald på institusjon.

– Dette er ein kjempesiger for Frp og noko vi har kjempa for lenge. Det er sjølvsagt at eldre skal få lov til å bu heile livet saman, sjølv om éin av dei blir sjuk, seier eldrepolitisk talsperson i Frp Bård Hoksrud.

Astrid Nøklebye Heiberg i Høgre seier fornufta har vunne når Stortinget no slår fast at ein ikkje må vere sjuk for å få bu saman med kjærasten.

– Retten til å bestemme over eige liv er viktig for Venstre. Derfor er eg glad for at alle par som ønskjer det, sjølv om berre éin av dei er pleietrengande, skal få høve til å leve saman på sjukeheim eller i omsorgsbustad, seier Carl-Erik Grimstad i Venstre.

