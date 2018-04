LO manar til solidaritet i kommunesektoren

innenriks

Dei fire samanslutningane i kommunesektoren – LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne – overleverte onsdag krava sine i lønsoppgjeret i år til arbeidsgjevar KS.

Kven blant dei over 500.000 tilsette i sektoren som bør løftast i år, ser dei fire hovudorganisasjonane derimot svært ulikt på.

Unio meiner turen i år er komen til tilsette med høgare utdanning – blant dei lærarar, sjukepleiarar og barnehagelærarar. Akademikerne framhevar særleg lektorane i skulen, som dei meiner har sakka uforholdsmessig mykje bak i lønsutviklinga det siste tiåret.

LO kommune, med leiaren i Fagforbundet Mette Nord i spissen, krev derimot at alle grupper må få auka kjøpekraft og at ikkje utdanningsgruppene kan prioriterast spesielt.

Mangel på alle nivå

Unio meiner utdanningsgruppene må prioriterast for at kommunesektoren skal klara å rekruttera og behalda tilsette med høg utdanning.

– Det er eit sug etter kompetanse i heile sektoren, uttalte forhandlingsleiar Steffen Handal til NTB tysdag.

Mette Nord peikar på at ikkje berre er skrikande mangel på høgt utdanna i sektoren.

– Det er også krise når det gjeld fagarbeidarar, og det blir skrike etter kompetanse på alle område og nivå. Då er det viktig at vi ser heilskapleg på dette og sikrar at ein har god kompetanse på alle områda kommunen skal levera tenester på, seier Nord til NTB.

– Alle yrkesgruppene er verdfulle kvar for seg, men også i samhandling, og dei er avhengig av kvarandre for å få gjort jobben, legg ho til.

Vil ha lokale forhandlingar

Akademikerne har i år sett særleg søkjelys på lektorane i skulen og krev eiga lønsdanning for dei. Organisasjonen peikar på tal som viser at lønsveksten for lektorane dei siste ti åra har vore14 prosentpoeng lågare enn snittet for kommunetilsette.

Organisasjonen meiner det noverande systemet for sentral lønsdanning har gjort at lektorane og lærarane systematisk og over år har kome vesentleg dårlegare ut enn andre grupper. Dei krev no at lektorane får eiga lønsdanning slik Akademikerne har for dei andre medlemmene sine, som anten er leiarar eller har høgare utdanning.

– Gjer ein ikkje endringar i systemet, vil det svekkja kvaliteten på undervisninga, seier forhandlingsleiar for Akademikerne, Jan Olav Birkenhagen, til NTB.

Organisasjonen krev at lønsforhandlingane skal skje lokalt på kvar enkelt skule.

– Det er der ein veit kor skoen trykkjer, kva kompetanse ein ønskjer å styrkja og kor ein kan gjera tiltak for å behalda ønskt kompetanse og kunna sjå den enkelte og den innsatsen vedkommande gjer, seier Birkenhagen.

Frist 1. mai

Mette Nord meiner ein må halda på prinsippet om sentral lønsdanning, for å sikre at alle grupper blir løfta og for å få teke igjen lønsgapet mellom menn og kvinner.

Ho meiner også erfaringane med dei gruppene som har lokalt lønsdanning i dag, viser at dei stikk av med ein uforholdsmessig stor del av potten.

– Leiarane og dei akademikarane som forhandlar lokalt, har teke ut nesten dobbelt så mykje i løn både i kroner og prosent enn dei andre gruppene dei siste ti åra. Det er mykje viktigare å kjempa mot enn å setja sjukepleiarar opp mot helsefagarbeidarar og lærarar opp mot barne- og ungdomsarbeidarar, seier Nord.

– Det er vanskeleg for dei andre gruppene å leva med at nokon ikkje er lojale og tru mot nivåa som blir lagt i frontfaget, strekar ho under.

Forhandlingsfristen er sett til midnatt natt til 1. mai. Om partane ikkje blir einige, går oppgjeret til mekling hos Riksmeklaren. Eit eige lønsoppgjer for Oslo kommune starta også onsdag.

