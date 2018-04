Omkamp om avgiftsfritak for småhandel på nett 

innenriks

– Når du kjøper ei vare i Noreg, blir ho pålagt moms. Utanlandske arbeidsplassar og bedrifter blir dermed favorisert gjennom at dei slepp å få 25 prosent moms på varer opp til 350 kroner, seier KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Han har sett seg lei på avgiftsfritaket og fremjar difor eit forslag i Stortinget tysdag om å greia ut ei regelendring. Regjeringa blir bedne om å koma tilbake til Stortinget med utgreiinga seinast i statsbudsjettet neste år.

– I Noreg er dette er ekstremt viktige arbeidsplassar for personar som ikkje nødvendigvis har lang utdanning, strekar Ropstad under.

I budsjettforhandlingane i fjor haust kravde KrF også å få fjerna avgiftsfritaket for småhandel på nett frå utlandet, men fekk ikkje medhald den gongen.

– To milliardar

Den omstridde sukkeravgifta, som blei innført 1. januar i år og aukar avgifta på sukker, brus og andre alkoholfrie drikkevarer, har på nytt aktualisert problemstillinga. Næringa er ikkje i tvil om at avgifta undergrev norsk industri og arbeidsplassar og har auka grensehandelen kraftig.

– Avgifta har vist ekstra godt kvifor grensa må bort, konstaterer Ropstad, som også peikar på dei reint økonomiske sidene ved saka.

– Eg vil rekna med at avgiftsfritaket kostar staten opp mot to milliardar kroner årleg, seier han.

KrF-nestleiaren peikar på at forslaget i første omgang handlar om å greia ut å fjerna avgiftsfritaket, slik at avgjerdsgrunnlaget er betre når saka skal behandlast i statsbudsjettet til hausten.

Ropstad strekar dessutan under at ein må få på plass ei ordning som gjer det enkelt for forbrukarane å betala dei skattane og avgiftene dei blir pålagt, til dømes med ein nettkalkulator.

– Poenget er ikkje å gjera det umogleg å importera ting. Dette bør kunna løysast på ein enkel måte.

Omstridd

Avgiftsfritaket har tidlegare fått handelsnæringa til å rista på hovudet.

– Ifølgje statsbudsjettet skal utanlandske nettaktørar framleis sponsast ved at ein slepp å betala moms for kjøp under 350 kroner, heitte det i ein lakonisk kommentar frå Virke då budsjettsemja i fjor var i hamn.

Også Senterpartiet har reagert kraftig på avgiftsfritaket og såg det straks i samanheng med sukkeravgifta.

– Når KrF ikkje fekk gjennomslag for å fjerna grensa for momsfri netthandel frå utlandet på 350 kroner, kan vi jo tenkja oss kva som blir resultatet: Det blir meir handel over nett og meir svenskehandel. Det er jo ei kjensgjerning at brus og godteri er lokkevarer, sa partileiar Trygve Slagsvold Vedum i fjor haust.

No skal altså Ropstad og KrF prøva å få med seg Stortinget på ei endring.

– Vi har veldig gode forhåpningar om å få fleirtal for dette, seier han.

