Nasjonalt tryggingsorgan får sterk kritikk av EOS-utvalet

innenriks

Sjølv om stillinga til klagaren ikkje tydde på at det var noko reelt behov for tryggingsklarering, blei prosessen med å tryggingsklarera vedkommande gjennomført. Det førte til ei urimeleg stor belastning for vedkommande, heiter det i årsrapporten frå Stortingets kontrollutval for dei hemmelege tenestene (EOS-utvalet) som blei lagt fram tysdag.

Klagen blei fremja etter at vedkommande ikkje blei tryggingsklarert. Gjennom undersøkingane til utvalet blei det avdekt at det ikkje var behov for tryggingsklarering i det heile. NSM har «på en sterk og kritikkverdig måte krenket klagerens rettigheter», konkluderer EOS-utvalet.

EOS-utvalet slår fast at prosessen med å tryggingsklarera klagaren blei gjennomført utan lovgrunnlag.

– Ei avgjerd i ei sak om tryggingsklarering kan vera avgjerande for den vidare yrkeskarrieren og livssituasjon til ein persons. Av den grunn er det essensielt at klareringsstyresmaktene behandlar desse sakene på ein rettssikker og rettferdig måte, heiter det på generelt grunnlag frå EOS-utvalet.

(©NPK)