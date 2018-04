Røe Isaksen vil ha meir konkurranse i matmarknaden

innenriks

– Norsk matvarebransje er prega av for dyre varer, for lite utval, for lite konkurranse og for lite openheit, slo Isaksen fast på eit debattmøte for matvarebransjen måndag, der representantar for daglegvarebransjen, organisasjonar og offentlege styresmakter var samla for å diskutera konkurransetilhøva.

Feil retning

– Regjeringa er uroleg for konkurransen, både blant daglegvarekjedene og blant leverandørane. Vi har fått dyrare mat og dårlegare utval. Utviklinga har gått i feil retning, slår Røe Isaksen fast.

No er næringsministeren på jakt etter tiltak som kan betra situasjonen og dempa marknadsmakta til matvaregigantane. Men han er samtidig klar på at det ikkje finst nokon «quick fix».

– Dette er ein komplisert analyse, som ikkje har eitt enkelt svar. Det er for tidleg å seia noko om kva tiltak vi vil gjennomføra. Men eg seier veldig klart og tydeleg at denne regjeringa er villig til å setja i verk tiltak for å gjera konkurransesituasjonen betre, seier statsråden, som no vil be fagmiljø om å greia ut saka.

Når ei utgreiing er klar, eller når regjeringa kan tenkjast å koma med forslag til tiltak, er altfor tidleg å seia, seier Røe Isaksen til NTB.

– Eg ønskjer å gjera noko med denne saka. Men det må jo vera noko som verkar, seier han.

Prisregulering

Eitt tema som har vore på dagsordenen den siste tida, er om store leverandørar som Orkla og Tine skal tvingast til å gje alle butikkjedene den same prisen på varene. I dag kan til dømes giganten Norgesgruppen, som mellom anna kontrollerer kjedene Meny og Kiwi, forhandla seg fram til langt betre prisar enn Rema 1000.

Slike innkjøpsvilkår hindrar også nye aktørar til å koma inn på marknaden, viser ein fersk rapport frå Oslo Economics.

Situasjonen blir heller ikkje betre av at Norgesgruppen også eig det største distribusjonsselskapet, Asko.

Enkelte har åtvara sterkt mot ei slik prisregulering og meiner det vil bety mindre konkurranse og at leverandørane berre hevar prisane, noko som til sjuande og sist vil gå ut over forbrukarane.

– Da vil vi ikkje bruka ressursar på å forhandla ned prisane med leverandørane, seier Øyvind Andersen i Norgesgruppen.

Karl Alveng Munthe-Kaas frå kolonial.no meiner derimot at praksisen med ulik innkjøpspris verkar sjølvforsterkande og bidreg til å gjera dei store endå større. Til dømes måtte Rema 1000 droppa øl frå Hansa for å kunna ta inn større volum frå Ringnes – og slik få ein betre pris, peikar han på.

Skeptisk

Sjølv innrømmer Røe Isaksen at han er skeptisk til forslaget om prisregulering, som landsmøtet til Høgre sa nei til i helga.

– Men eg vil ikkje sjå bort frå dette frå den utgreiinga som skal setjast i gang, seier han.

Også Forbrukarrådet er opptekne av å få snudd utviklinga i matvarebransjen.

– Det er ei utvikling der dei store blir større, på kostnad av dei små. Og det er det forbrukarane som må betala for i form av lågare utval og høgare prisar, seier direktør Randi Flesland til NTB.

Ho meiner at staten brukar posisjonen sin som storinnkjøpar til å handla hos – og dermed styrkja – mindre leverandørar og produsentar.

– Staten bør velja mindre grossistar, slik dei gjorde då Norwegian kom på banen. Då måtte statlege tenestemenn reisa med Norwegian når det var mogleg, seier Flesland

