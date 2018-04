Hydro-rapport viser ikkje forureining i Brasil

innenriks

Konklusjonen kjem fram i rapporten frå den interne ekspertgruppa og gjennomgangen frå tredjepart, det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services.

– Begge rapportane bekreftar våre tidlegare utsegner om at det ikkje har vore overløp frå raudslamdeponia, og at det ikkje finst indikasjonar eller bevis på at Alunorte har forureina lokalsamfunna i nærleiken etter det kraftige regnvêret i februar, seier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Konsernsjefen seier at selskapet har sett i verk fleire tiltak for å styrkje drifta ved Alunorte, blant anna vassbehandlingskapasitet, beredskapsplanar og vedlikehald.

– Vi vil også styrkje samfunnsengasjementet vårt for å sikre at vi bidrar til ei berekraftig utvikling i Barcarena i samsvar med Hydros strategi for samfunnsansvar, seier han.

Etter det uvanleg kraftige regnvêret i februar har ei intern ekspertgruppe og det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services gjort ein gjennomgang av Alunorte. Undersøkingane omfattar drifta av raudslamdeponia, vass- og avløpssystema og potensiell innverknad på det eksterne miljøet.