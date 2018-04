Fire av ti vil flytta bistandsmidlar til norsk helsevesen 

innenriks

Det viser resultat NTB har fått frå helsebarometeret i år frå Kantar TNS. Noreg brukar i dag rundt 10,5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på helse. Noreg ligg med det på snittet av kva andre OECD-land brukar, men mange meiner vi bør liggja over gjennomsnittet.

Heile 60 prosent av dei spurde meiner vi brukar for lite på helse og omsorg i dag. 31 prosent synest vi brukar passeleg med pengar, mens berre 2 prosent synest vi brukar for mykje.

Dei som vil bruka meir av BNP på helse, har fått spørsmål om kva sektorar dei vil henta pengane frå.

37 prosent svarar at dei vil redusera potten til bistand og utviklingshjelp, 30 prosent vil ta pengar frå olje- og energisatsing og 23 prosent ser for seg kutt i midlane brukt på innvandring og integrering. 18 prosent vil kutta i overføringane til idrett og kultur.

Semje

Sjølv om det er nokre forskjellar, er det stor politisk semje når det gjeld helse og omsorg. Særleg veljarane til Arbeidarpartiet (Ap), Framstegspartiet (Frp) og SV sluttar opp om å auka helsebudsjettet, heile 67, 64 og 61 prosent av veljarane deira er for det.

På spørsmålet om kor dei ekstra helsekronene skal hentast frå, er «bistand og utviklingshjelp» det hyppigaste svaret for veljarane i Frp, Høgre, Senterpartiet, Venstre og Ap.

Blant SV-, KrF- og MDG-veljarane er det mest populært å tappa budsjettet til olje- og energisektoren til fordel for meir pengar til helse.

Helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, reagerer på spørsmålsformuleringa, der folk må velja å tappa politiske område for å styrkja helsesektoren. Ho meiner det å bruka meir på helse ikkje treng å bety at det skal brukast mindre på noko anna.

– Det kunne blitt langt meir interessant om folk også fekk velja kor dei vil henta inntekter, til dømes om dei ville forsaka skattelette for å styrkja helsevesenet, seier ho til NTB.

Partiet deler elles uroa til fleirtalet i befolkninga, og meiner det blir brukt for lite pengar på sjukehus, i kommunehelsetenesta og til førebygging av sjukdom.

Saknar handlekraft

Dersom regjeringa må prioritera tydelegare mellom 13 ulike samfunnssektorar i statsbudsjettet, svarar klart flest, heile 24 prosent, at det er helse og omsorg som må prioriterast først. 15 prosent meiner arbeid og sysselsetjing bør prioriterast framfor alt anna, mens 12 prosent svarar skule og utdanning.

Svara frå undersøkinga tyder på at folk, uansett partitilknyting, saknar at politikarane er meir tydeleg og handlekraftige i helsepolitikken. Sjølv om regjeringa får betre tilbakemeldingar enn på same tid i fjor for jobben dei gjer, meiner mange framleis at regjeringa ikkje gjer nok for å førebu seg på fleire eldre og sjuke.

– Det er mange som etterlyser ein nasjonal investeringsplan etter modell frå nasjonal transportplan, der det blir gjort greie for korleis vi dei neste åra skal arbeida i retning av overordna og langsiktige mål i helsepolitikken, peikar avdelingsleiar Eva Fosby Livgard i Kantar TNS på.

Når folket blir bedne om å prioritera, meiner 29 prosent at det viktigaste er å syta for at det blir nok helsepersonell med rett kompetanse, spesielt innan eldreomsorga. 18 prosent meiner at det er viktig å fornya, forenkla og førebu helsetenestene, mens 12 prosent vil at tilbod til psykisk helse og rusbehandling skal prioriterast høgare.

Alle resultata frå Helsebarometeret blir lagt fram onsdag.

