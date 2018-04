44 gauper felt i kvotejakta

innenriks

– Låge bestandar i fleire delar av landet førte til at det vart opna for jakt i færre regionar enn tidlegare. I dei regionane der det vart opna for kvotejakt har kvoten i stor grad blitt oppfylt, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

I år vart det berre opna for jakt i rovviltregionane Oppland, Midt-Noreg og Vest-Noreg. I Oppland og Midt-Noreg vart det opna for kvotejakt. I Vest-Noreg har ikkje styresmaktene noko mål om ein gaupebestand, og dermed vart det opna for kvotefri jakt i denne regionen.

I fjor sommar vart gaupebestanden i Noreg berekna til å vere på rundt 330 dyr.

