Stor snøskredfare i store deler av landet til helga

Det er særleg i Nord-Noreg – der 25 av snøskredhendingane dei siste to veke har skjedd – at situasjonen er alvorleg, men Noregs vassdrags- og energidirektorat meiner faren for snøras også er stor fleire stader på Vestlandet og set faregraden tre i dette området.

Hovudredningssentralen og dei lokale redningssentralane går no saman for å åtvara folk som skal ut på tur i fjellet.

– Vi ønskjer at så mange som mogleg skal bruka naturen og fjella, men alle må gjera ei nøye risikovurdering før turen startar og undervegs på turen. Faren for at det blir løyst ut skred er no så stor at risikoen også må vurdera nøye på vanlege turar med ski og scooter. Ingen må gå inn i område der terrenget heller 30 grader (eller meir) eller i utløpssoner for skred, seier Tove Kaspersen i Nordland politidistrikt.

Hovudredningssentralen Nord-Noreg meiner at det for tida er livsfarleg å vera i fjellet der det kan gå ras. I Nord-Noreg går det normalt to-tre skred i den perioden det no har vore 25 skredtilfelle.

– Kvar dag har vi fått melding om akutte farlege situasjonar i terrenget i Nord-Norge fordi det er løyst ut snøskred. Det er rett og slett livsfarleg å gå inn i områda der du kan bli teken av snøras, seier Bente Jonassen ved Hovudredningssentralen Nord-Noreg.

