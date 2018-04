Sp vil ha Acer-omkamp om Island legg ned veto

innenriks

Stortinget har bestemt at Noreg skal innføre Acer. Lovendringa kjem på grunn av EØS-avtalen, men avtalen opnar for at EØS-landa Noreg, Island og Liechtenstein kan reservere seg mot enkeltdirektiv, skriv Klassekampen.

I EØS blir det lagt det ned veto for alle landa eller ingen. Går Island inn for eit veto, vil Acer normalt bli stoppa også for Noreg.

– Det Stortinget har vedtatt, er eit samtykke til at EØS-komiteen kan innlemme energimarknadspakka i EØS-avtalen. Vedtak i EØS-komiteen føreset at alle landa er einige, og i det sekundet Island seier nei, fell saka, seier Senterpartiet-leiar Trygve Slagsvold Vedum til avisa.

Advokat Per Andreas Bjørgan, tidlegare konkurransedirektør i EUs overvakingsorgan for EØS-avtalen, ESA, har påpeikt at det aldri har skjedd før at eit EØS-land har blokkert avtalar for eit anna. Han trur uansett Noreg og EU vil finne ei løysing utanom mekanismane i EØS-avtalen om Island legg ned veto.

– Regjeringa må komme med ein heilt ny stortingsproposisjon dersom dei trass i eit islandsk nei ønsker å innføre Acer. Med tanke på den store folkelege motstanden vil dei sikkert føle at det er krevjande, men dette må gjerast formelt riktig. Det vil seie ny behandling og debatt i Stortinget, seier Vedum.

(©NPK)