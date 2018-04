Solberg: Dramatisk om KrF vel venstresida

innenriks

– Vi er alle einige om at døra står open for ei endå breiare, borgarleg regjering, sa Solberg i talen sin til landsmøtet.

Etterpå gjorde ho det klart at ho meiner KrF har mest å henta i leiren hennar.

– Det er der dei har vore og samarbeidd tidlegare, seier ho i eit møte med pressefolk etter talen. Ho meiner at hovudtyngda av veljarane til KrF ønskjer det slik, men legg til at ho har respekt for dei eigne prosessane til partiet.

KrF har gått i tenkjeboksen og takka nei til framleis samarbeid med dei borgarlege etter det siste valet, mens Venstre har valt å gå inn i regjering.

Landsmøtet til Høgre skal laurdag debattera om eggdonasjon skal tillatast og om einslege kvinner skal få hjelp til å bli gravide, så vel som ikkje-kommersiell surrogati. Men Solberg tonar ned verdien av desse sakene for samarbeidet.

– På nokre område bør det vera ei modernisering av standpunkta også i KrF, seier Solberg, som likevel gjer det klart at ho deler uroa til partiet for sorteringssamfunnet.

