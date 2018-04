Regjeringa går inn for omstridd bemanningsnorm for barnehagar

innenriks

Norma vart vedtatt i statsråd fredag. Regjeringa foreslår at det blir lovfesta eit krav om minimum éin vaksen per tre barn under tre år, og éin vaksen per seks barn over tre år.

– Vi må ha ei bemanningsnorm som sikrar at alle barn har nok tilsette rundt seg uansett kva barnehage dei går i, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tidlegare i år skjerpa regjeringa kravet om talet på pedagogiske leiarar i barnehagen og varsla samtidig at det ville komme eit nasjonalt minstekrav til talet på tilsette.

No blir forslaget sendt over til Stortinget, som får det siste ordet i saka. Det er venta at KrF vil støtte forslaget, og at regjeringa dermed får fleirtal.

Det er særleg Private barnehagers landsforbund (PBL) som har motsett seg innføringa av ei bemanningsnorm. PBL har blant anna hevda at éin av fire små barnehagar kan komme til å måtte stengje dørene som følgje av norma.

(©NPK)