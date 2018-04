Regjeringa får beskjed om å endre finansskatten

innenriks

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og KrF krev i eit forslag nye modellar slik at den ekstraordinære arbeidsgjevaravgifta på 5 prosent kan avviklast og erstattast med ei meir rettferdig ordning.

– Modellen i dag er urettferdig og har store negative konsekvensar, spesielt for dei små og mellomstore bankane, seier stortingsrepresentantane Ingrid Heggø (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Kari Elisabeth Kaski (SV) i ei felles fråsegn.

Dei fire konstaterer at finansskatten er kommen for å bli, men er misfornøgde med innretninga som dei meiner kan true mangfaldet av banker. Påslaget av 5 prosent ekstra i arbeidsgjevaravgift slår svært negativt ut for bankar som har mange tilsette og mange filialar, heiter det.

Forslaget vart fremma torsdag, men vart først kjent fredag.

(©NPK)