Bane Nor digitaliserer for 20 milliardar kroner

Satsinga skal gå føre seg i ein tiårsperiode, og skal ifølgje Bane Nor setja Noreg i førarsetet i Europa innan digitalisering av jernbanen. Det betyr at signala blir formidla ved hjelp av eit nytt IKT-utstyr om bord i toga, og ikkje gjennom dagens analoge lyssignal langs linja.

Føretaket har fredag signert ein teknologikontrakt på 7,5 milliardar kroner med Siemens, som skal levera det nye signalsystemet.

I tillegg kan eit nytt digitalt system for styring av togtrafikken, som også er ein del av satsinga, gjera førarlause tog mogleg i framtida. Systemet skal gje ei meir påliteleg og punktleg styring av trafikken, ifølgje Bane Nor.

Thales er tildelt ein kontrakt på 650 millionar kroner for denne nye programvareløysinga for styring av togtrafikken.

Bane Nor har også tildelt Alstom ein kontrakt på 2 milliardar kroner for leveranse av ERTMS (European Rail Traffic Management System) for tog, lokomotiv og arbeidsmaskiner. Systemet skal erstatta kontrollsystem på køyretøya hos i alt 14 ulike jernbaneføretak.

ERTMS er eit felles europeisk signalsystem EU har arbeidd for i fleire tiår. Målet er å gjera det enklare for togselskap å operera i fleire europeiske land, og dermed auka konkurransen i den indre marknaden i EU.

Leveransen inkluderer systemutvikling, design og ombygging av rundt 400 køyretøy eigd av Norske Tog, Flytoget, CargoNet, Bane Nor og ei rekkje andre selskap.

