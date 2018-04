Riksrevisjonen: Det blir satsa for lite på bioenergi

innenriks

– Auka bruk av bioenergi er ein del av omlegginga frå fossil til fornybar energi med sikte på å redusere utslepp av klimagassar og dempe global oppvarming, seier riksrevisor Per-Kristian Foss i ei pressemelding.

Riksrevisjonen minner om at Stortinget i 2008 slutta seg til målet om å auke årsforbruket av bioenergi frå 15,4 TWh til inntil det dobbelte i 2020, men fastslår i den nye rapporten at veksten i bruken av bioenergi er betydeleg mindre enn forventa.

Dårleg strategi

Undersøkingar viser at det einaste som har auka, er bruken av flytande biobrensel, og at dette i hovudsak gjeld vegtransport og importert drivstoff.

Årsforbruket av flytande biodrivstoff er auka med 3,2 TWh frå 2008 til 2016, og det blir rekna med at det har redusert norske klimagassutslepp med 1 prosent. Elles har forbruket av biogass auka beskjedent frå 0,2 til 0,3 TWh, mens ved, faste brensel som pellet og flis og fornybart avfall samla har gått ned med 1,5 TWh.

Riksrevisjonen skriv at oppfølginga og verkemidla for meir bioenergi er spreidde på fleire departementa og verksemder.

– Vi ser at både mål, strategiar og verkemiddel er lite samordna. Det er ikkje gjennomført noka samla vurdering av kor effektive verkemidla er, og det er ikkje avklart kor mykje vekt det skal leggjast på auka produksjon og bruk av bioenergi sett opp mot andre mål for energiforsyninga og klimatiltak, konstaterer Foss.

Kritikkverdig

Han peikar på at både endringar i verkemiddel, vedvarande låge kraftprisar, elsertifikatordninga og nedleggingar i treforedlingsindustrien har bidratt til å svekkje rammevilkåra for bioenergi.

– Vi meiner det er kritikkverdig at departementa ikkje har vurdert og tilpassa sin innsats i lys av utviklinga i ressursgrunnlaget og endra marknadsforhold. Departementa bør få oversikt over effektive verkemiddel, avklare felles strategi i samsvar med dei mål og føresetnader som Stortinget har vedtatt, og sikre best mogleg føreseielegheit for næringsaktørar og brukarar, seier riksrevisoren.

(©NPK)