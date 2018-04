Elvestuen stoppar ulvejakt-forslag

innenriks

Tidlegare i vinter foreslo regjeringa å utvide ulvejakta utanfor ulvesona til også å gjelde april månad. No seier Elvestuen eit klart nei til å utvide lisensfellingsperioden.

– Eg har fått mange høyringsinnspel i denne saka som vart sendt på høyring i desember i fjor. Enkelte peikar på risikoen for å felle genetisk viktige ulvar. Den skandinaviske ulvebestanden lir av alvorleg innavl, er grunngjevinga frå Elvestuen.

Sikre overleving

Bakgrunnen for det opphavlege forslaget var eit vedtak i Stortinget om lik jakttid både innanfor og utanfor ulvesona. Lisensfellingsperioden er i dag 1. januar til 15. februar innanfor ulvesona og var i utgangspunktet frå 1. oktober til 31. mars for resten av landet. I år vart ulvejakta utanfor ulvesona avslutta 1. april.

Elvestuen seier at han enno ikkje har vurdert fellingsperioden for ulvejakta neste vinter.

– Eg vil grundig vurdere om det er behov for utvida lisensfellingsperiode og sjå nærmare på kva vi kan gjere for å sikre overleving av genetisk viktige ulvar før eg fattar ei endeleg avgjerd om kor lenge lisensfellingsperioden skal vare, seier Elvestuen om kommande jaktsesongar.

Viktig ulv skoten

Då Helgesen i desember foreslo utvida jaktsesong utanfor ulvesona, grunngav han forslaget med at det utanfor ulvesona normalt berre finst enkeltulvar – ikkje familieflokkar.

– Her er biologiske omsyn mindre relevante, heitte det i grunngjevinga.

Men ifølgje Elvestuen har DNA-analysar vist at det seinast under jakta i vinter vart skote ein såkalla genetisk verdifull ulv under lisensjakta utanfor ulvesona.

– Avgjerda til departementet har også samanheng med dette, seier Elvestuen.

Klima- og miljødepartementet opplyser til NTB at det no står att totalt 17 ulvar på lisensfellingskvotane i dei ulike regionane utanfor ulvesonene, utan at det nødvendigvis betyr at det reint faktisk er så mange ulvar.

