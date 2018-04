Bustadprisane opp 0,2 prosent i mars

innenriks

Nominelt steig prisane med 0,5 prosent. Det viser tal Eiendom Norge la fram torsdag formiddag.

Bustadprisane er no 2,2 prosent lågare enn for eitt år sidan.

– Prisutviklinga i mars bekreftar utviklinga vi har sett så langt i 2018 om at bustadprisfallet som prega marknaden gjennom 2017, har stoppa opp i store delar av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovudstaden, der første kvartal har resultert i ein sterk prisoppgang, seier administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Påverka av påska

I mars vart det selt 6.632 bustadar her i landet. Det er 18,1 prosent færre enn i same månad i fjor, då påska var i april.

Det vart lagt ut 7.731 bustadar for sal i mars. Det er ein nedgang på 20,7 prosent frå same månad i fjor.

– Mange ventar med å legge ut bustaden sin for sal til etter påske, og vi forventar at talet på bustadar til sals vil auke dei neste månadane. Trass i dette er tilbodstida i fleire av dei store byane lågare enn for få månadar sidan, og det gjeld særleg i Oslo, seier Dreyer.

Nedgang i sør og vest

Av dei store byane auka prisane mest i Oslo, med ein oppgang på 1,7 prosent.

I Bergen gjekk prisane ned med 0,2 prosent, mens i Stavanger gjekk prisane ned med 0,9 prosent.

Bustadar i Trondheim har stige i pris med 0,9 prosent.

Svakast var utviklinga i Kristiansand med ein nedgang på 1,1 prosent.